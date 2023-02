Regine Arocha, Kat Tolentino sanib-pwersa kontra Army

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

4:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

6:30pm — Cignal vs F2 Logistics

HALOS maputulan ng hininga ang mga nanonood sa game venue bago naitakas ng Choco Mucho Flying Titans ang five-set victory kontra Army Black Mamba Lady Troopers, 23-25, 25-20, 25-16, 25-27, 15-11 sa unang laro kagabi ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference elimination game sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Tinanghal na Best Player of the Game si Regine Arocha matapos magpasabog ng 13 puntos sa likod ng 12 atake at 1 block para ibigay sa Flying Titans ang pangalawang panalo para sa 2-2 win-loss record.

Namuno sa opensa ng Choco Mucho si Kat Tolentino, na pinutol ang anim na sunod na puntos ng Army Black Mamba sa fifth set tungo sa 20 puntos at ihatid pabalik sa win column ang koponan.

Si Tolentino rin ang tumapos sa laban sa matinding spike.

Lalo namang nalubog sa ilalim ng team standings ang Lady Troopers na wala pang naipapanalo sa apat na salang sa nine-team season opener volleyball tournament.

Matapos makuha ang 2-1 set na kalamangan, tila nagulo ang mundo ng Choco Mucho sa fourth set nang gumuho ang 19-14 na bentahe nang unti-unting habulin ng Lady Troopers mula sa pagtutulungan nina Jeanette Villareal, Royce Tubino at Nene Bautista para maitulak ang deciding fifth set.

Nagpapaluan pa sa second game kagabi habang isinusulat ang balitang ito ang Petro Gazz Angels at PLDT High Speed Hitters. (Gerard Arce)