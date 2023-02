Pinakamatandang daga natagpuan sa California

Isa ang mga daga sa itinuturing na peste sa ating bahay pero curious ka rin ba kung gaano katagal ang tinatagal nila sa mundo?

Kamakailan lang ay kinumpirma ng Guinness World of Records ang isang daga sa San Diego Zoo sa California bilang ‘world’s oldest living mouse in human care’ at ‘the oldest mouse ever’.

Siya si Pat, isang uri ng pacific pocket mouse na ipinanganak sa zoo noong July 14, 2013. Ayon sa records, tinatayang nasa 9 years at 209 days na ang edad ng daga na ito.

Ang dating may hawak ng titulong ito ay si Fitzy mula Britain na namatay sa edad na 7 years at 225 days.

Ang mga ganitong breed ng daga tulad ni Pat ay ang smallest mouse species sa North America na na extinct na noon subalit nadiskubreng muli taong 1994.

“This recognition is so special for our team, and is significant for the species. It’s indicative of the dedication and incredible care we as an organization provide for each species, from the largest to the very smallest,” ani Debra Shier, direktor ng naturang zoo.