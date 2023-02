Philippine sambo parada bakbakan

MAGKAKASUNOD na kumpetisyon ang nakalinyang lahukan ng Pilipinas Sambo Federation, Inc. (PSFI) kabilang ang paparating na 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa Phnom Penh, Cambodia.

Nakatakdang makipagpambuno ang national squad na pangungunahan ni 2019 SEA Games gold medalist at dating UFC fighter Mark “Mugen” Striegl, gayundin ang mga batikan at dekoradong mixed martial arts athletes na sina Robin Catalan, SEA Games medalists Geli Bulaong at Marianne Marianno sa martial arts event na Kon Bokator, kasama ang ilang national athletes ng muay at pencak silat.

“We’re ready to join various tournaments in the country and mostly abroad. Tinututukan namin talaga na maka-gold sa AIMAG, also iyung World Combat Games. Continues ang aming preparation and training as early as January, nagtuloy-tuloy na kami, kaunting break lang due to holiday season tapos balik agad,” pahayag ni PSFI President Paolo Tancontian kahapon sa TOPS Usapang Sports na ginanap sa Philippine Sports Commission (PSC) Executive Lounge sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Sasabak rin sa ibang kumpetisyon ang ilan sa mga pambatong manlalaro ng Sambo kabilang si 30th Manila meet Sport Sambo champion Chino Sy-Tancontian sa men’s freestyle wrestling sa Cambodia Games sa men’s 97kgs division.

Bukod sa biennial meet, hindi rin papaawat ang mga Filipino samboist sa pangunguna ng tinaguriang “Asian Sambo Queen” Sydney Sy Tancontian sa pagsabak sa DSI Dutch Open Sambo competitions sa Netherlands sa Marso 10-12, habang lalahok rin ang iba pang Pinoy samboist sa Jagsport Invitational Tournament sa Singapore.

Subalit bago rito ay gaganapin muna ang four-day Sambo seminar, kaantabay ang Sambo national tournament na 1st Mayor’s Cup simula Marso 2-5 sa Fora Filinvest Mall sa Tagaytay City.

Tatapusin ng Sambo national squad ang taon sa pakikipagtagisan sa magkasunod na international tournament sa 2023 World Combat Games sa Oktubre 21-30 sa Riyadh, Saudi Arabia at ang na-delay na Asian Indoor Martial Art Games sa Nobyembre 17-26 sa Bangkok at Chonburi sa Thailand. (Gerard Arce)