PhilHealth may good news sa mga nagda-dialysis

Magpapatupad ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ng ‘expanded outpatient hemodialysis sessions’ coverage nito, partikular ang pagtataas sa bilang na 156 sessions, mula sa kasalukuyang 90 sessions, para sa member contributors nito na nasa kategorya bilang ‘outpatient’.

“Good news po ito sa ating dialysis patients dahil ngayong taon ay nakatakdang itaas ng PhilHealth ang bilang ng covered outpatient hemodialysis sessions. Mula 90 sessions ay magiging 156 na po ang covered,” ang masayang sabi ni PhilHealth acting president at chief executive officer Emmanuel R. Ledesma, Jr.

“Ibinase po natin ang increase na ito sa standards ng adequate dialysis na nangangailangan ng tatlong 4-hour sessions kada linggo sa chronic kidney disease (CKD) stage 5 patients. Kaya naman sa pamamagitan ng increase na ito, masusuportahan na po natin ang buong tatlong sessions kada linggo sa loob ng isang buong taon,” paliwanag pa ng PhilHealth president.

Ayon kay Ledesma, ang pagtataas na ito sa number of sessions para sa outpatients na sumasailalim sa hemodialysis ay bahagi ng bago at expanded benefits scheduled na ipatutupad ng kanilang ahensiya ngayong taon.

“Naka-schedule din po ngayong taon ang roll-out ng mga bagong benepisyong tulad ng outpatient mental health package at outpatient benefit package para sa severe acute malnutrition para sa mga batang edad 5 taon pababa,” sabi pa niya.

Bukod dito, nais ding ipabatid ni Ledesma na bukod sa dialysis, magiging kasama rin sa PhilHealth coverage ang renal replacement therapies.

“PhilHealth is providing P270,000 in financial support to patients who are on peritoneal dialysis or what we call PD-First,” ani Ledesma.

Samantala, nakatuon din ang state health insurer sa pagpapabuti ng ilang inpatient case rates, kabilang na rito ang para sa moderate at high-risk pneumonia at acute ischemic, gayundin ang hemorrhagic stroke.