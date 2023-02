Pagbibigay prayoridad sa pangangailangan ng mga Pilipino

Bilang mga lingkod-bayan, obligasyon natin ang protektahan ang interes ng mga mamamayang Pilipino. Kabilang diyan ang pagsisiguro na ang mga polisiyang ating isinusulong ay mapakikinabangan ng mas nakararami. Ito ang dahilan kaya puspusan ang ating pag-aaral sa mga panukalang batas o polisiya na isinusulong sa Senado.

Kamakailan lamang ay nagsagawa ng hearing sa Senado kung saan tinalakay ang nai-file kong Senate Bill No. 1190 na naglalayong palawakin ang aplikasyon ng Special Education Fund (SEF) sa iba pang mga pangangailangan ng ating public education system.

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang SEF ay magagamit lamang sa ilang bagay gaya ng operasyon at pangangalaga ng mga pampublikong paaralan, konstruksyon at pagpapagawa ng mga gusali, pasilidad at kagamitan, at iba pa. Ang limitasyong ito ay hindi nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating public education system.

Ito ang rason kung bakit gusto nating mapalawak pa ang gamit ng SEF para makatulong ito sa mas lalong pag-unlad ng ating education system sa buong bansa.

Sa aking panukala, maaaring magamit ang SEF sa pagbibigay ng tulong sa mga estudyanteng mahihirap na nangangailangan ng dagdag na tulong sa pag-aaral tulad ng libreng notebooks, uniporme, libro, at iba pa.

Kung maipasa ito, maaari ring magamit ang SEF sa operasyon ng Alternative Learning System (ALS), kabilang na ang pagbabayad ng mga suweldo, allowances, at iba pang mga benepisyo ng facilitators ng ALS. Magagamit din ang pondo sa sports development ng mga paraalan at iba pang gastusin na may kaugnayan sa pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa.

Maliban sa edukasyon, malaki rin ang mga suliranin na dapat nating tugunan pagdating sa ating housing programs. Kaya naman nag-file ako ng Senate Bill No. 192 o ang Rental Housing Subsidy Bill na layuning tulungan ang mga Pilipinong apektado ng mga sunog at sakuna upang muli silang magkaroon ng pansamantalang tirahan.

Nakita ko po sa kaiikot ko sa buong Pilipinas, naabot ko na ang Aparri hanggang Jolo, upang puntahan ang mga kababayan nating nasusunugan o apektado ng mga sakuna na talagang nahihirapan silang makabangong muli.

Palagi kong sinasabi sa kanila, “Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang importante naman po’y buhay tayo. Ang gamit po’y nabibili. Ang pera’y kikitain. Subalit ang perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever.”

Kaya itong Rental Housing Subsidy Bill, hangad ko na maipasa ito para bigyan man lang sila ng assistance upang makatulong sa pagbabayad ng kanilang renta habang hindi pa sila nakababalik sa kanilang pamamahay.

Kaugnay nito, nag-file din ako ng Senate Bill No. 193 na layuning magtatag ng mga mandatory evacuation centers sa mga probinsya, siyudad, at munisipyo sa buong bansa. Dahil sa tuwing nasusunugan o apektado ng sakuna ang mga tao, napapansin kong wala silang komportable at ligtas na mga evacuation centers na matutuluyan.

Minsan nagagamit ang mga eskuwelahan kapag kailangan nilang mag-evacuate, naaantala ang pag-aaral ng mga bata, lalo na ngayong face-to-face learning na tayo. Isusulong ko rin ito upang mapaigting din ang kahandaan natin sa mga sakuna gaya ng sunog, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, at marami pang iba.

Samantala, ngayong linggo, bumoto rin po ako upang ratipikahan na ng Senado ang Regional Comprehensive Economic Partnership. Sa kabila ng aking affirmative vote, hinihimok ko ang Executive Department na suportahan ang ating local farmers at industries upang masiguro na competitive sila sa gitna ng pagbubukas ng ating ekonomiya dulot ng agreement na ito.

Siguruhin din natin na maibibigay sa kanila ang lahat ng ating mga naipangakong interventions nang sa gayon ay hindi mapabayaan ang sarili nating mga industriya sa kabila ng bagong free trade agreement na ito.

Habang suportado ko ang mga hakbang katulad nito upang mas mapalakas ang ating ekonomiya at relasyon natin sa ibang bansa, dapat din nating siguruhin na makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino ang mga kasunduang ating pinapasok. Siguraduhin din natin na dahil sa mas maluwag na open competition, bababa ang presyo ng mga produkto dahil bawat piso ay importante sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino.

Samantala, ilang mga kababayan nating nasunugan ang ating personal na inabutan ng tulong nitong mga nakaraang araw. Nagtungo po ako kasama ang aking team sa Brgy. Addition Hills, Mandaluyong City upang mag-abot ng tulong sa daan-daang Pilipinong nasunugan doon. Nagpunta rin po ako sa Brgy. Marilag, Proj. 4, Quezon City upang makapag-abot ng kaunting tulong sa mga mahihirap sa naturang lungsod, habang namahagi rin ng assistance ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno sa kanila.

Nagtungo rin ako sa probinsya ng Aurora kung saan nakisaya ako sa selebrasyon ng Aurora Day. Maliban doon, nag-conduct din ako ng monitoring visit ng Malasakit Center sa Aurora Memorial Hospital sa bayan ng Baler, kung saan namahagi rin ako ng assistance sa mga pasyente at frontliners.

Dahil sa kakulangan sa oras at masamang panahon, hindi natuloy ang aking pagpunta sa inagurasyon ng Super Health Center sa Dipaculao sa probinsya. Gayunpaman, nandoon ang aking team para mamahagi rin ng tulong sa mga mahihirap sa nasabing bayan.

Ilang mga nasunugan din ang pinadalhan ko ng tulong sa mga siyudad ng Davao, Lapu-Lapu, Cebu, Cadiz, at Bacolod noong nakaraang linggo. Samantala, binahaginan din natin ng tulong ang mga mahihirap nating kababayan sa Batangas at Zambales.

Walang tigil ang ating pagseserbisyo. Tutulong ako sa abot ng akong makakaya dahil naniniwala ako na ang mga public servants ay dapat maglingkod sa tao — anumang oras, kahit saan mang sulok ng bansa. Dapat tayo maging bukas sa mga hinaing at panawagan ng mga tao upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Higit sa lahat, dapat nating ilapit ang gobyerno sa mga tao lalo na sa mga walang ibang matatakbuhan.