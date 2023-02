Pa-viral ka gurl: Batang aktres gagamitin mga TikTokerist sa b-day

Ibang klase talaga ang young actress na ito.

Aba, hindi pala siya tumupad sa usapan, na sa cake niya sa past birthday niya ay personal siyang kumontak ng mga bakers at cake makers, na padalhan nga raw siya ng cake in exchange of post.

Nagalit sa kanya ang baker dahil ang mga pangako niya ay nanatiling nakapako.

Pinalabas pa raw ni young actress na bigay sa kanya ang sandamakmak na cakes.

So heto naman ang bagong paandar ni young actress. Sa kanyang birthday ngayon, may mga sikat na TikTokerist daw ang nagugulat.

Bigla na lang silang nakatatanggap ng private message mula sa young actress.

Iniimbita ni young actress ang mga sikat na TikTokerist at malamang, ibang social media influencer na rin kahit na hindi niya naman personal na kilala ang mga ito na mag-attend ng party niya.

Obviously, motibo siguro ni young actress, para kapag nag-post ang mga ito, may chance na mag-viral at mag-trending ang party niya.

Aba, in fairness kay young actress, ang daming alam na gimmick. Hindi na kailangan ng PR agency dahil siya na mismo ang nagma-market ng sarili niya at nakikipag-ex-deal huh. (Rose Garcia)