P9K sa bagong driver’s license pinabubusisi

Ipinasisilip sa Kamara de Representantes ang magastos umanong pagkuha ng lisensya ng mga bagong driver na umaabot sa P9,500 o higit pa.

Sa House Resolution No. 751, hiniling ni Pampanga Rep. Anna York Bondoc sa House committee on transportation na pangunahan ang pagsasagawa ng imbestigasyon.

“Whereas, the excessive cost for the acquisition of a new driver’s license impacts and exacts financial hardship and burden upon 50 million Filipinos who are below the age of 25 years and will be dri­ving for the first time,” sabi sa resolusyon pero ‘di nabanggit kung saan-saang bayarin napunta ang sinasabing P9,500 o higit pang gastos.

Ayon sa Land Transportation Office (LTO), ang bayad sa pagkuha ng student permit ay P250, samantalang ang bayad sa pagkuha ng lisensya ay P685. Hindi naman kasali rito ang bayad sa medical at theoretical at practical driving courses na maaaring kunin sa pribadong kompanya.

Ang LTO ay nagbibigay din ng libreng driving course subalit limitado ang slot. (Billy Begas)