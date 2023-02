Nasaktan ko si Rita – Ken

Na-in love pala si Ken Chan sa ka-loveteam niyang si Rita Daniela noong una silang pinagtambal sa teleserye na My Special Tatay.



Kuwento ni Ken: “I’ll be honest. Dumating kasi sa point kami ni Rita, totoo pala ‘yun ‘no, posible ka pala talagang mahulog sa ka-love team mo. Akala ko kasi dati hindi totoo ‘yun eh, parang kaya mong pigilan. Actually kami ni Rita, meron kaming pangako sa isa’t isa nu’n, ang sabi namin ‘O walang mai-in love sa isa’t isa ah.'”



Sumikat ang RitKen loveteam at naging isa sa in-demand tandem ng Kapuso network. Naging top-rater ang mga sumunod na teleserye nila na One of the Baes at Ang Dalawang Ikaw. Nasama rin sila sa isang segment ng All Out Sundays at ng The Clash.

Pero hindi raw sila nagkatuluyan dahil may kanya-kanya raw silang prayoridad noong mga panahon na iyon.



“Inamin namin sa isa’t isa kung gaano namin kamahal ‘yung isa’t isa, more than friends, more than katrabaho, beyond that. Pero alam namin ang limitasyon namin eh. May sarili siyang mga priorities, ako rin.

“‘Yung mga panahon na ‘yun ipinaliwanag ko sa kanya, nasa point ako na tinatayo ko ‘yung mga business na gusto ko, and I really wanna focus doon sa business and sa career ko dito sa industriya natin. Naintindihan naman niya, pero hindi ko naiwasan na masaktan siya. Nasaktan ko siya,” sey ni Ken.



Noong mabuntis si Rita ng non-showbiz boyfriend nito, matagal na raw silang hindi nagkakausap na dalawa. Pero naayos din ang naging tampuhan nila at nagkapatawaran na. Nabisita na nga raw ni Ken si Rita at ang baby nito. (Ruel Mendoza)