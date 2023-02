Mga PNP bossing uunahing kilatisin koneksyon sa ilegal na droga

Mga opisyal na humahawak ng ‘key position’ sa Philippine National Police (PNP) ang unang isasalang sa imbestigasyon kung may koneksyon sila sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.

Ayon kay Police Col. Red Maranan, PNP public information officer at taga¬pagsalita ng five-man committee na bubusisi sa courtesy resignation ng mga heneral at full-fledged colonel, kabilang dito ang Command Group at Directorate, hepe ng National Operation Support Unit (NOSU) na kinabibilangan ng mga Director ng Special Action Force (SAF), Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Highway Patrol Group (HPG), Philippine Drug Enforcement Group (PDEG), Maritime Group at iba pa.

Paliwanag ni Maranan, kailangang unahin ang mga hepe ng NOSU para masiguro na malinis sila at mapamunuan nila nang maayos ang hawak nilang mga unit.

Magpupulong ngayong Linggo ang komite na binubuo nina PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., Baguio City Mayor Benjamin Magalong, retired Court of Appeals (CA) Associate Justice Melchor Quirino Sadang, Defense secretary Gilbert Teodoro Jr., at Office of the Presidential Adviser on Military Affairs’ Undersecretary Isagani Neres para maglatag ng guidlines.

Kasama sa gagawing evaluation ang mga intelligence report na natanggap nila tungkol sa mga opisyal, habang substantial evidence naman ang gustong makita ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gagawing pag-evaluate sa mga opisyal na nag-courtesy resignation.

Target tapusin ng komite ang buong proseso bago magretiro si Azurin sa Abril. (Edwin Balasa)