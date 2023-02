Matira ang matibay kina Jopay, Enigmatic Linden

MAGKAKASUBUKAN sina My Jopay at Enigmatic Linden pagharap nila sa Condition Race (19) na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kina My Jopay at Enigmatic Linden, makakatagisan din nila ng bilis sina Luke Skywalker, Tool Of Choice, Eazacky at Goldsmith sa distansiyang 1,200 metro.

Sasakyan ni class A jockey Kelvin Abobo si Enigmatic Linden, habang si JT Pabilic ang gagabay kay My Jopay sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Komento ng mga karerista sa social media, posibleng magbigay ng magandang laban kina Enigmatic Linden at My Jopay si Tool Of Choice na rerendahan ni star jockey Jeffrill Tagulao Zarate.

Nakalaan ang P10,000 added prize para sa winning horse owner sa karerang pakakawalan sa unang race alas-5:30 ng hapon.

Samantala, walong races ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya tiyak na maligalig na naman ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)