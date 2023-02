Maangas na sisterakas! Bien, Bambi Zoleta papasiklab sa SEAG

IBABANGGA ng Philippine national soft tennis team ang mgkapatid na Bien Zoleta-Manalac at Bambi Zoleta sa 32nd Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia sa Mayo 6 hanggang 17.

Sasalihan ng Pilipinas ang lima sa pitong events na lalaruin sa SEA Games kasama ang women’s singles at ang women’s doubles na idedepensa ni Bien at kasama nito ang utol na si Bambi.

Puntirya ng Pilipinas na higitan ang tatlong gintong medalya na hinablot noong 2019 Philippine SEA Games.

Kaya naman nag-request na si national coach Divine Escala sa Philippine Sports Commission (PSC) ng kailangan na training camp sa South Korea sa susunod na buwan.

“Itong Korean camp next month, nai-submit na namin sa PSC. Ang request hinihintay na lang namin ang approval, then go tayo,” ani Escala. (Elech Dawa)