Lusaw buwis sa e-motorcycle hinirit

Hindi patas kung hindi maisasama ang electric motorcycles sa tax breaks ng electric vehicles, ayon kay Tim Vargas, co founder ng Electric Kick Scooter of the Philippines at isang mobility advocate.

Ginawa ni Vargas ang pahayag matapos na malaman na ang two-wheeled motorcycles ay hindi kasama sa pinababang taripa sa ilalim ng Executive Order No. 12 series of 2023.

Tanging mga kick scooter, self-balancing cycles at pocket motorcycles na hindi lalagpas ang bilis sa 25 km/hr ang tinanggalan ng taripa. Samantala, ang electric motorcycles ay nananatili pa ring may 30 porsiyentong buwis.

“It’s very sad that it’s not part of the EO12 and we’re hoping na ma-amend ito o gawan ng panibagong EO para maihabol,” pahayag ni Vargas sa isang panayam noong Martes, Pebrero 21.

Sa ilalim ng naturang EO, ang taripa sa ilang electric vehicles na noo’y mula lima hanggang 30 porsiyento ay pansamantalang tatanggalin sa unang limang taon upang mahikayat ang mga Pilipino na subukan ang paggamit ng electric vehicles.

Sinabi pa ni Vargas na dapat lamang mabigyan ng incentives ang two-wheeled motorcycles dahil ito ang may pinakamalaking bilang ng mga motorista sa Metro Manila.

Ayon sa datos ng Land Transportation Office noong 2021, mahigit 8 milyong motorsiklo ang nakarehistro sa kanilang ahensiya.

Sa pag-aaral ng consulting firm na Frost and Sullivan noong 2018, nasa 93 porsiyento ng mga Pilipino ang bukas sa paggamit ng mga EV.

Base rin sa pag-aaral ng Electric Vehicle Association of the Philippines, lalago ng walo hanggang 12 porsiyento ang industriya ng EV sa susunod na 10 taon sa bansa.

Katumbas nito ang mahigit na P1.68 bilyon na kita mula sa mga serbisyo at benta ng 200,000 na EV pagdating ng taong 2024.

Ayon sa Industry.gov.ph, isang portal tungkol sa ekonomiya sa ilalim ng Department of Trade and Industry, nasa 28 firms sa bansa ang nasa industriya ng produksiyon ng electric vehicles.