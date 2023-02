Kyrie Irving kinakapa sistema ng Mavericks

DIKDIKAN ang Western Conference, kailangang magsalansan ng mga panalo para tumibay ang kapit sa top 10 na uusad sa playoffs pagkatapos ng regular season.

Isa rito ang Dallas, kumakapit sa No. 6 sa West.

Dalawang laro pa lang nagkakaamuyan ang bagong tandem nina Luka Doncic at Kyrie Irving. Nasa ‘getting-to-know’ stage pa lang daw ang Mavs kay Irving na trinade ng Brooklyn bago ang deadline.

“There’s going to be some times when you can see those two out there playing catch with one another,” ani second-year coach Jason Kidd nitong Miyerkoles, isang araw bago umpisahan ang six-game homestand kontra San Antonio.

“Hopefully, that’s over. One of them will shoot the ball, I guarantee.”

Sa unang dalawang laro ay 0-2 pa ang bagong magkasangga.

Out si Doncic (heel) sa debut ni Irving, si Irving naman ang wala (back) pagbalik ni Doncic.

Si center Dwight Powell ang inaasahang kukumpleto sa trio para mag-click sina Doncic at Irving. (Vladi Eduarte)