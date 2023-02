Karera Tips Ni JP Gonzales

Pebrero 24, 2023/Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Enigmatic Linden, 6 Goldsmith, 2 Tool Of Choice, 1 Luke Skywalker

R02 – 4 Benjie’s Prayer, 1 Gil’s Magic, 6 Old Timer, 3 Can You Giub

R03 – 6 Batang After Seven, 3 Burden Of Proof, 1 Jewel Of The Nile/Windstorm, 2 Lady Liberty

R04 – 6 Queen Louise, 5 Axis Deviation, 2 Hakeem, 8 Special Officer

R05 – 8 Action Rules, 2 Barrio San Jose, 7 Stalag Seventeen, 1 Kusing

R06 – 12 Waray Na Mayda Pa, 1 Haymaker, 4 Pantay Pantay Lang, 10 Laughing Tiger

R07 – 2 Sound Barrier, 10 Hunky Dory, 12 Makarit, 3 Great Connection

R08 – 11 Mooney Money Man, 8 Hook The Hustler, 3 Namaskar, 14 Victorious Passion

Solo Pick: Enigmatic Linden, Benjie’s Prayer, Batang After Seven

Longshot: Waray Na Mayda Pa, Mooney Money Man