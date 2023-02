Jinggoy: Mga imbestigador ng ICC ‘puting unggoy’

Tinawag ni Senador Jinggoy Estrada ang mga imbestigador ng International Criminal Court (ICC) na mga puting unggoy at hindi dapat papasukin sa Pilipinas para mag-imbestiga sa drug war ng dating administrasyong Duterte.

Naniniwala si Estrada na gumagana naman ang justice system sa bansa kaya’t hindi kailangang makialam pa ang ICC.

“Itong pinapupunta, kung sino man ang pinupunta ng ICC dito sa ating bansa, kung sino mang Poncio Pilatong prosecutor, itong mga puting unggoy na ito, ‘di na dapat papasukin dito sa ating bansa because that will be an exercise in futility,” sabi ni Estrada sa sesyon.

Naghain sina Estrada at Senador Robin Padilla ng resolusyon na naglalayong protektahan si Duterte sa imbestigasyon ng ICC. (Dindo Matining)