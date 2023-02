‘Isip Bata’ trending sa Twitter: Darren may ‘K’ na hurado sa Tawag ng Tanghalan

May bagong kinagigiliwan ang madlang people, ang bagong segment na “Isip Bata” ng “It’s Showtime” na nag-top trending agad sa Twitter.

Sa bagong segment, 20 madlang isip bata o adult contestant ang huhulaan ang pulso ng 50 ‘madlang kids’ na sumagot sa mga tanong. Gagabayan sila ng mga “Batang Cute-po” na sina Argus, Kulot, Lucas, at Colynna sasagot din sa mga tanong.

Sa huli, iisa lang ang tatawid sa jackpot round na “Ap-Pair Tayo.” Pipili ang contestant ng isang “Batang Cute-po” at dapat mag-match ang tatlo nilang sagot para manalo ng P50,000.

Ang bawat match na sagot ay katumbas ng P10,000. Mauunang sumagot ang contestant, at ang bata naman ay tatanungin pagkatapos.

Sa unang episode, 20 celebrity mom ang naglaro. Nanaig si Moi Bien ngunit isang lang ang na-match niyang sagot. Nakapag-uwi siya ng P20,000 kasama ang P10,000 na napanalunan niya sa unang round.

Umani naman ng papuri ang bagong segment dahil sa maganda nitong set design at bagong format. Trending din ang mga bibong “Batang Cute-po.”

Samantala, pinakilala naman si Darren Espanto bilang hurado ng “Tawag ng Tanghalan” noong Martes. Ang bongga nga ni Darren, at sa totoo lang ay may karapatan naman talaga siyang maging hurado, ha!

Unang-una, naging contestant din siya ng singing contest noon, kaya alam na alam niya ang pakiramdam ng mga sumasali, at siyempre, alam naman nating mahusay na singer si Darren.

“Thank you po for welcoming me, Showtime Fam! It’s both an honor and a pleasure!” sabi ni Darren.

Siyanga pala, sa latest IG post ni Darren, tila natakam na naman ang mga fan sa kanyang kili-kili, ha! Sabi nga, kahit pawisan daw, ang bango pa rin ng dating ni Darren.

At wish ng mga fan, sana naging roll on na lang sila, para matikman ang kili-kili ni Darren.

Kaloka ang mga fan, ha! (Rb Sermino)