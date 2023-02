Imbestigahan ang smuggling sa asukal

Nitong nakaraang linggo ay ibinulgar natin na may tatlong kompanya, batay sa memorandum order, ang bibigyan ng alokasyon o pinayagan nang mag-angkat ng asukal bago pa magkaroon ng guidelines sa importasyon, at bago pa payagan na mag-apply ang mga nais mag-import. Kumbaga sa contest, tapos na ang laban, may nanalo na. Ito ay kahit hindi pa dumadaan sa elimination rounds. Hindi ba sa ganito nagsisimula ang kartel? Nangangamoy “government-sponsored smuggling” ito.

Ang naiulat na bilang ng inangkat ay nasa 450,000 metric tons — mistulang economic sabotage na. Hindi ito maliit lamang na bilang o katumbas na halaga. Ayon sa Anti-Agricultural Smuggling Act (RA 10845), bawal ang pagpasok sa bansa ng asukal na hindi bababa sa P1,000,000 ang halaga, at walang tamang permit. Kaya sa pag-amin ni Department of Agriculture (DA) Senior Undersecretary Domingo Panganiban na sila ang namili at nag-utos sa tatlong kompanya na mag-import, sana ay handa silang humarap sa mga kasong kriminal at administratibo.

Umamin din si Usec. na hindi Sugar Order mula sa Sugar Regulatory Administration (SRA) ang naging basehan nila kundi memo lang mula sa Office of the Executive Secretary. Kung pagbabatayan ang charter ng SRA (EO No. 18, series of 1986), tanging ang SRA – at hindi si Panganiban mismo – ang may kapangyarihan na mag-issue ng permits at licenses gaya ng sugar orders para sa pag-angkat ng asukal.

Bakit mismong mga kawani ng gobyerno ang hindi sumusunod sa batas? Nakakagalit na sila pa ang promotor para manamantala ang mga kumpanyang ito at magdikta ng presyo ng asukal sa merkado. Tiyak na bagsak ang presyo ng lokal na asukal at ang kawawa ay ang mga kababayan nating magsasaka.

Kung walang cartel at legal ang papasok na imports, pwedeng mapababa ang presyo ng asukal sa ating bansa pabalik sa P60 kada kilo. Malaking tulong iyan para sa mga magulang na naghahanda ng panghimagas, sa mga maliit na karinderya at tindahan, hanggang sa malaking restaurants at factories ng food products.

Kung hahayaan natin na magkaroon ng cartel, sila-sila lang ang makikinabang. Ang mamayani ay kickbackan, kontratahan, at katiwalian na mas lalong maglulugmok sa ating mga kababayan sa hirap. Sa huli, hindi bababa ang presyo. Ang talo ay mga magsasaka at lalo’t higit ang mga ordinaryong mamimili.

Pitong buwan na mula nang mabulgar ang sugar import fiasco, bagong fiasco ulit? Sino na naman ang nag-utos nyan? Sino at ano ang nag-udyok sa kanila na gawin ang ika nila ay “hasty decision” na yan?

Nananawagan tayo sa Presidente na lagdaan nila ang isang maayos na sugar order na gaya ng mga dating sugar orders na pangmaramihang importers. Ito ay para sa kapanatagan ng mga konsyumers.

Naghain na rin tayo ng resolusyon sa Senado na imbestigahan ang mga pangyayaring ito at kung ano man ang maging resulta ay makagawa ng mga polisiya at batas upang mapanagot ang mga nagsasabwatan at ipanalo naman ang kapakanan ng bawat Pilipino.