Ika-4 na biktima ng salvage itinapon sa tulay

Hinihinalang biktima uli ng summary execution ang natagpuang bangkay malapit sa isang tulay sa Ibaan, Batangas nitong Miyerkoles ng hapon.

Ayon sa report ng Ibaan Police, nakita ng mga residente ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki malapit sa Sabang bridge pasado alas-tres ng hapon.

Nakagapos ang mga paa at kamay gamit ang nylon cord habang nakabalot ng masking tape ang mukha at ulo nito. Nakasuot ito ng gray t-shirt at kumbinasyon ng gray at itim na basketball shorts.

Ito na ang ika-apat na hinihinalang salvage victim na natagpuan sa Batangas simula noong nakaraang buwan.

Hanggang ngayon ay wala pa rin umanong umaangkin sa bangkay na miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and others (LGBTQ+) na binaril sa ulo at itinapon sa bangin sa gilid ng highway sa Barangay Ticub sa Laurel, Batangas noong Enero 23.

Samantala, hindi pa rin nakikilala ang bangkay ng isang lalaki at babae na magkasamang sinunog sa gitna ng ginagawang kalsada sa Sityo Angara, Barangay Natipuan, Nasugbu, Batangas nitong Pebrero 18. (Ronilo ¬Dagos)