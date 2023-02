Glamorosa, solo exhibit ng mga espesyal na iskultura

Para sa Buwan ng Kababaihan ngayong Marso ay ilulunsad ng metal sculptor na si Karen Castrillo-Villaseñor ang kanyang unang solo exhibit, ang “Glamorosa,” sa The Artologist Gallery sa Shangri-la Plaza Mall sa Mandaluyong City. Magsisimula ang palabas sa nayong Marso 9, 2023, at magtatapos sa ika-19.

Si Castrillo-Villaseñor ay nagmula sa kilalang pamilyang Castrillo. Ang kanyang ama, si Ronald, at lolo ay dalawa sa mga pioneer ng sculpted brass artistry sa Pilipinas. Sa katunayan, naaalala niya na sa murang edad, namulat na siya sa “nakabibinging tunog ng mga kasangkapan na tumatama sa ibabaw ng metal” habang ang kanyang ama ay lumikha ng sining.

“Growing up in a family of artists, My Lolo’s and dad’s works are like my everyday breakfast. Nakita ko kung paano ang kanilang mga art piece ay katangi-tanging hand-crafted na may tatak ng pagkalalaki dahil ang metal ay nangangailangan ng lakas para lumambot,” pagbabahagi ni Castrillo-Villaseñor.

Sa kalaunan ay nahulog siya sa pag-ukit ng metal sa kanyang sarili, at opisyal na nagsimula ang kanyang pag-aprentis sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang ama. Noong Marso 2021, parehong nagtulungan ang master at apprentice sa kanilang unang art exhibit na pinamagatang “Shaping Wonders & Dreams.”

Kwento ni Castrillo-Villaseñor: “Being a sculptor in a male dominated field and being exposed to the collector’s requests for femininity in some commissioned works, it has become a challenge for me to soften the stubborn metal.”

Dagdag pahayag nito: “I was able to develop more of my skill and the passion to uniquely continue the Castrillo’s legacy and build a name for the Villaseñor as my husband has been one of my best critics and inspiration.”

Ang eksibit ay magtatampok ng 15 metal na likhang sining na naglalarawan sa kagandahan at lakas ng kababaihan.

“I chose copper because for me it symbolizes my femininity, it is me,” pahayag ng artist-scupltor, “Copper being an extremely good conductor, it is a reflection of my art pieces that are able to adapt in every situation in their best way. It is unique in such a way that it is not just used as it is, but bent and welded together despite their different characteristics to become one masterpiece.”

Ang “Glamorosa” art exhibit ay magaganap at matutunhayan sa Marso 1-5 sa Shangri-La Plaza Mall Grand Atrium sa Mandaluyong City, at sa Marso 9-19 ito ay mabibisita sa East Atrium ng mall.

Para karagdagag impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa The Artologist Gallery at (02) 8696-3244, e-mail theartologist@yahoo.com, o kaya ay bumisita sa www.theartologist.net.