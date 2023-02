GAB Chairman Richard Clarin no. 1 kapakanan ng mga atleta

UNA sa bokabularyo ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin ang seguridad at kapakanan ng mga professional athlete partikular ang mga boksingero sa kanyang liderato.

Ayon kay Clarin, nakatutok siya sa mga programa na nakatuon sa pangkalusugan, kabuhayan at benepisyo ng mga propesyunal na atletang Pinoy.

“Just last Monday, umatend ako ng hearing sa House Committee on Sports para sa GAB Strengthening Bill. Ito po iyung bill na itinutulak ni dating swimming champion Congressman Eric Buhain at iba pang sports-minded congressman tulad nina Cong. Gus Tambunting at Cong. Ferrer at talagang masinsinan na napag-usapan doon iyung Athletes Welfare Fund. Alam naman natin na ito ang talagang concern ng GAB mula pa noon. So far, iyung Boxers’ Trust Fund ng GAB eh napakaliit lang naman ng pondo kaya hindi natin talaga naibibigay iyung tulong sa mga atletang nagkakasakit, nabaldado at nagretiro na walang pera, nakakaawa lalo na ang pamilya,” wika ni Clarin.

“Ang adbokasiya natin dito sa GAB ay mapangalagaan ang kapakananan ng mga atleta kaya kami ay talagang nakikipag-usap maging sa ating mga international counterpart para masiguro na hindi agrabyado ang ating mga atleta.”

Sinabi ni Clarin na nakipag-usap na sila sa Thailand-WBC at Japan Boxing Commission kung saan nakipagkasundo sila para hindi malagay sa alanganin ang mga Pinoy boxer sa paglaban sa kanilang bansa.

“Napagkasunduan namin na huwag nilang payagang lumaban ang ating mga boxer kung walang maipakitang LOA (Letter of Authority) mula sa GAB. Tignaan nila ang record ng mga boxer kung talagang fit na lumaban sa kategoryang iyan. Sa ganitong paraan maiiwasan na lumaban ang mga boxer sa mismatch,” aniya.

Nakahanda na umano, ayon kay Clarin, ang pakikipagpulong sa iba pang mga bansa para sa parehong memorandum of agreement (MOA) na ipapatupad ng GAB.

Sa mga promoter, manager, matchmaker o anumang grupo na patuloy pa ring gagawa ng kalokohan at matataya sa alanganin ang mga Pinoy boxers sa abroad, diretsang nagbabala si Clarin.

“Kapag ang mga boxer natin ang nalagay sa alanganin dahil sa kalokohan nila, patay kayo sa akin. Kung ordinary isyu lang o kamalian, baka pwede pa nating pag-usapan, ngunit kung mapatunayan na niloko nila ang ating mga boxer, mananagot sila,” sambit ni Clarin, dating litigator sa isyu ng mga mangagawa sa mga unyon.

Sinabi rin ni Clarin na nakikipag-usap na rin siya sa mga opisyal ng Department of Labor and Employment (DOLE) para maisama ang mga pamilya ng atleta sa ipinapatuapd na programa ng ahensiya para sa trabaho at kabuhayan.

“Sa panahon kasi na walang laban, wala ring pera ang mga boxer. Magte-training pa iyan at kailangang magbayad. Kung may livelihood program para sa kanilang pamilya, hindi na rin proproblemahin ng boxers ang kanyang pamilya at talagang focus na lang sila sa training, ” aniya. (Abante Sports)