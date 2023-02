Dyowa ni Constance Wu dugong Pinoy

Proud ang Crazy Rich Asian star na si Constance Wu sa muling pagbubuntis nito.

Pinost ng 40-year old actress via Instagram ang photo niya kunsaan pinakita niya ang kanyang baby bump. Nilagyan niya ito ng caption na: “Bun in the oven. Filipinese baby #2 coming soon.”

Sinilang ni Wu ang first baby niya noong December 2020. Two years old na ngayon ang baby girl niyang si Alexa.

Kuwento pa ng Fresh Off The Boat star sa show ni Jimmy Fallon: “I had a beautiful baby girl in August. She’s the best, she’s the best. She has a full head of hair. She has a blue butt. Apparently, it happens in a lot of Asian babies, and my boyfriend and I are both Asian. Ryan actually wrote a song about her blue butt. So, that will be on his next album.”

Tinutukoy ni Wu ay ang congenital melanocytisis, isang flat blue-ish birthmark na visible sa first few weeks ng isang newly born baby.

Ang ama pala ng mga anak ni Wu ay ang boyfriend niyang si Ryan Kattner na isang half Filipino. Isa itong aktor, composer at frontman ng experimental rock band na Man Man. Isa rin itong screewriter at graphic novelist.

Born in Texas, lumaki si Kattner sa iba’t ibang parte ng US at sa ibang bansa na rin dahil sa kanyang ama na nagtatrabaho sa Air Force at ang ina niya na isang medical personnel. Nasubukang tumira ni Kattner noon sa Pilipinas at Germany. Tumira rin ito sa

South Carolina, Illinois, Alabama, Missouri at Philadelphia. (Ruel Mendoza)