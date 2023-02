Dinedma si PBBM? John Arcilla sa Senado pinarangalan

Bumida sa palasyo ng Malacanang ang mga Pinoy star sina Billy Crawford, Jeric Gonzales, Joaquin Domagoso, para tanggapin ang parangal mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA para sa kanilang Ani ng Dangal Awards.

Pinagmalaki ni Coleen Garcia sa Instagram ang award ni Billy, na nag-post ng mga larawan na kuha sa Malacanang, at hawak ang tropeo.

Binitbit ni Billy ang Pilipinas sa pagwawagi sa ‘Dance with the Stars’ (Danse avec les Stars) sa France.

Kinatuwa nina Coleen, Billy ang pagtungtong n sa Malacanang at photo kay Pres. Bongbong Marcos.

Ginawaran din ng parangal si Jeric kaugnay sa pagwawagi ng Best Actor para sa “Broken Blooms” sa Harlem International Film Festival sa New York. Best actor rin para sa pelikulang “Boy in The Dark” mula sa Toronto Film and Script Awards ang rason ng ibinigay na karangalan kay Joaquin.

Sayang lang at hindi nakarating si Dolly de Leon sa event. Wagi nga si Dolly bilang best supporting actress sa LA Films Critics Association Awards (LAFCA) para sa “Triangle of Sadness.”

Pero, mukhang may kulay politika ang hiwalay na parangal kay John Arcilla sa Senado para sa pagwawagi naman ng best actor sa Volpi Cup sa Venice Film Festival.

Hayagan ang pagkontra ni Arcilla sa gobyerno kaya maaring hindi nito kayang harapin si PBBM. At sa halip sa Senado ito pinangaralan sa pamumuno ni Senator Joel Villanueva na naghain ng resolusyon. (Rey Pumaloy)