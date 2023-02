‘Di lang jeepney! Mga UV express wawalisin din sa kalsada

Hindi lang mga tradisyunal na jeepney ang bilang na ang araw sa kalsada kundi pati na rin ang mga UV express.

Ito’y matapos maglabas ng kautusan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na hanggang Hunyo 30, 2023 na lamang ang validity ng prangkisa ng mga UV express.

Kung mako-consolidate ang kanilang unit sa mga kooperatiba, mapapalawig ang kanilang pamamasada hanggang Disyembre 31, 2023 lamang.

“Individual operators may join an existing consolidated entity until 30 June 2023. Only those individual operators who are able to join an existing consolidated entity on or before 30 June 2023 shall be allowed to have their PA exten­ded until 31 December 2023,” ayon sa nilalaman ng Memorandum Circular 2023-013.

Nanawagan naman ang transport group Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (Piston) sa Department of Transportation (DOTr) at LTFRB na ipatigil ang utos na ipagbawal ang mga jeep na makabiyahe paglagpas ng Hunyo 30.

Ayon sa grupo, dapat irebisa ang PUV Moder­nization Program dahil pahirap umano ito sa mga pobreng tsuper at mababaon din sa utang ang maliliit na operator.