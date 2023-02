Desidido nang magka-anak: Vice Ganda naiyak sa yakap, halik ng baby boy

Todo ang pasasalamat ni Vice Ganda sa tagumpay ng “Everybody, Sing!” Season 2 sa finale episode nito kamakailan.

“Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng chance na makapag-share ng blessing, maka-touch ng buhay. Salamat, Lord, at ginawa mo kaming instrumento sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan namin,” sabi ni Vice.

Binanggit din niya ang mga naging kalahok o “songbayanan” na nagbahagi ng kanilang mga kwento ng pag-asa at inspirasyon.

“Salamat po sa mga contestant namin na nag-share ng istorya nila na masasaya, pinagdaanan, karanasan, mga lungkot nila. Lord God, thank you for this wonderful chance, this program is such a beautiful gift na lagi po naming ipagpapasalamat,” sey pa niya.

Sa finale episode ay nanalo ng P1M jackpot prize ang songbayanan ng mga mag-ex, magdyowa. Bagama’t nahirapan silang hulaan ang dalawang natitirang kanta sa “Everybody GuesSing?” round, matagumpay nilang natapos ang laro na may natitira pang 27 seconds.

Nagwagi rin noon ng P1M ang mga beautician, empleyado ng bangko, gas station attendant, at mga bartender.

At siyempre, ramdam na agad na may panibagong season ang show.

Ang “Everybody, Sing!” ay orihinal na konsepto ng ABS-CBN, na naging nominado sa Venice TV Awards at Asian Academy Creative Awards noong 2021.

Kinilala rin si Vice bilang Best Entertainment Host sa Asian Academy Creative Awards para sa kanyang kahusayan sa”Everybody, Sing!”

Samantala sa latest tweet ni Vice, na kung saan ay inamin niyang naiyak siya, dahil tila may kurot sa puso, ang video na niyakap siya, hinalikan ng isang paslit na kasali sa isang segment ng Showtime.

Sabi nga ng mga netizen, sign na `yon na dapat na talagang magka-baby sina Vice at Ion. Na ang naramdaman kurot ni Vice ang sign na tuloy na talaga ang pagkakaroon ng baby ni Vice, ha! (Rb Sermino)