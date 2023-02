DepEd sa mga titser: Pasaway na estudyante ‘wag i-TikTok

Nagbigay ng babala ang Department of Education Region 7 (DepEd-7) sa lahat ng guro at non-teaching personnel na maging maingat sa pagpo-post sa TikTok at Facebook matapos isuspinde ang isang guro sa Cebu makaraang mag-viral ang video na pinapagalitan ang dalawang estudyanteng nangopya umano sa test.

Ayon kay DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, inaalam pa nila kung may nilabag na guidelines ng ahensya ang guro at agad na papatawan ng kaukulang parusa.

“I’m not actually telling you to stop using social media, but ang ako lang, we have to be very careful in whatever we are posting on social media,” ayon kay Jimenez.

Base sa na-delete nang video, ni-record ng titser sa Cebu City ang pagtawag niya sa dalawang grade 11 student na nangopya umano sa exam at pinaamin sa kanilang pagkakasala.

Dahil sa TikTok post ay agad na inatasan ni Jimenez ang lahat ng superintendent, assistant superintendent, mga teaching at non-teaching personnel ng lahat ng divisions na bawasan o alisin na lamang ang pagpo-post sa social media. Inatasan din silang basahin ang batas sa child protection, bullying act, professionalism act at iba pang guidelines na ibinibigay ng DepEd para malaman nila ang mga dapat na gawin sa pagtuturo. (Vick Aquino)