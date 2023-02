Dating vice mayor utusan ng senador

Sino raw itong dating lokal na opisyal ng gobyerno ang nagtatrabaho na lamang ngayon sa isang miyembro ng Senado?

Tsika ng ilang Marites, itong ating bida ay dating naging vice mayor ng mayamang lungsod.

Nakatatlong termino siya bilang vice mayor at ginagayak na tumakbong alkalde ng lungsod.

Maaga pa lamang ay marami nang tumaya sa kanya, as in nagbigay agad ng mga campaign fund.

Kaya lang, nakita sa survey na tagilid itong si vice mayor. Eh paano ba naman kasi, bulakbol ito at bihirang mag-ikot sa mga constituent. Kung magbigay din ng ayuda sa mga nangangailangan, barya lang ang ina­abot kaya marami ang nabuwisit sa kanya.

In short, nagdalawang-isip tumakbo itong ating bida hanggang sa umatras na lamang sa halalan.

Pero ang nakuhang campaign fund, hindi na binalik, daig pa ang dating ‘no return, no exchange’ policy sa mga mall.

Dahil dito, kinarma na ang lokal na opisyal dahil hindi na ito nanalo sa mga sumunod na halalan. Ilang taon na jobless si kolokoy dahil wala namang tatanggap sa kanyang korporasyon.

Nilunok na lamang nito ang pride nang mag-apply ng trabaho sa tanggapan ng isang senador na bagama’t maganda ang job title ay maituturing na utusan lamang doon. Mabuti na lamang, mabait at matulungin ang senador kaya kinuha niya si ex-vice mayor.

Clue. Si ex-vice mayor ay palatawa, palibhasa ay maraming kaibigang lalaki na nanlilibak sa mga bektas.