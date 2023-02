Darryl Yap basagulero – Sen. Imee

Nalula ako sa malaking presscon ng ‘Martyr Or Murderer’ na ginanap sa

Las Casas Filipinas sa Quezon City.

Ang ‘Martyr Or Murderer’ ang karugtong ng matagumpay na pelikulang ‘Maid In Malacanang’ na sabi nga ay the highest grossing movie ng 2022. Kaya tingnan natin kung mapapantayan o mahihigitan ba ng ‘Martyr Or Murderer’ ang MiM, na ngayon pa lang ay inaabangan ng marami dahil sa bonggang trailer na naipalabas na sa mga social media, na sakop ang buong mundo.

Alam naman natin na hindi lang sa Pilipinas inaabangan ang MoM, ha!

Siyempre, sa nasabing presscon ay halos si Direk Darryl Yap talaga ang tinatanong ng mga kasamahan sa panulat at mg vlogger. Mas matapang kasi siyang sumagot, kumpara sa mga cast.

Kahit nga si Sen. Imee Marcos ay napapatunganga na lang sa mga explosive answers ni Direk Darryl. Kaya sabi lang niya, “Basagulero talaga si Darryl Yap!”

Pero noong una ay napakabait sumagot ni Direk Darryl, ha! Magalang siyang kausap.

Pero nitong mga huling presscon nga ay naging maangas at matapang na siya. Na ang mga matatalim na mensaheng binabato sa kanya at sa pelikula niya ng mga katunggali niya, ay sinusolpla talaga niya.

Talagang pinagsasalitaan na niya ng matatapang na linyahan ang mga kalaban niya, lalo na si Direk Joel Lamangan.

Ang kinairita ko lang sa sinabi ni Direk Joel, base sa inilabas na video, ay ang pera raw na ginamit sa pelikula ay mula sa kaban ng bayan, ha! Parang ganun ang gusto niyang sabihin, eh.

Eh, sa totoo lang, Viva Films naman ang nag-finance ng movie. Eh, well respected movie company ang Viva, ha!

Ano kaya ang naramdaman ni Boss Vic del Rosario sa sinabing `yon ni Direk Joel?

Si Sen. Imee ay dedma lang naman, dahil sanay na sila sa mga ganyang akusasyon, na for so many years nga ay kung ano-ano na ang inaakusa sa kanila, pero wala namang napapatunayan.

Ang sa akin lang kasi, panay ang sabi nila na puro kasinungalingan daw ang movie ni Direk Darryl Yap, na tulad ng Maid In Malacanang? Eh, wala naman sila sa loob ng Malacanang noong mga oras na `yon.

Alam ba nila ang mga pangyayari sa loob ng palasyo at that time? Natural ‘yung mga nagkukuwento ang may alam at sila lang ang nasa loob ng palasyo, ha! Hindi pa yata kayo nakapasok sa loob ng palasyo ng Malacanang, kaya huwag kayong satsat nang satsat.

Eh, wala namang na-revise na kuwento, dahil family drama naman ang ‘Maid In Malacanang’.

Kaya tignan na lang muna natin kung ano ang nilalaman ng ‘Martyr Or Murderer’ bago kayo dumada nang dumada. Dito malalaman kung ano ang totoo at hindi, dahil ang ilan sa mga eksena ay mga pangyayari sa labas na ng palasyo.

Siyanga pala, kababasa ko lang ng libro ni Sec. George Schultz at doon ko nalaman na ang US Government ang may malaking partisipasyon sa pag-alis ng mga Marcoses sa Malacanang, noong panahon ni Pres. Ronald Reagan, na malapit na kaibigan ni Pres. Ferdinand Marcos at that time.

Pero nanaig ang desisyon ng National Security Advisers niya na time na to remove Pres. Marcos from the palace kaya nangyari ang pag-alis nila sa palasyo.

Naku, magbasa-basa rin kasi kayo. Alamin niyo rin ang ibang kuwento, para hindi kayo nabubulag sa mga nilalahad lang sa inyo, ha!