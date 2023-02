Daisy Melendres, Johna Dolorito papasabog sa Letran, Lyceum

Mga laro ngayong Biyernes: (San Andres Sports Complex)

12:00noon — San Sebastian vs Lyceum

2:00pm — Mapua vs Letran

SASABAK ang magkapitbahay na Letran Lady Knights at Lyceum Lady Pirates sa magkahiwalay na laro kontra sa parehong magbabawing Mapua Lady Cardinals at San Sebastian Lady Stags, Biyernes, sa 98th NCAA women’s volleyball tournament sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila.

Kumana si Daisy Melendres ng 15 puntos sa panalo ng Letran kontra San Beda Lady Spikers, 25-20, 25-23, 28-26 kamakailan.

Muli siyang sasandalan ng Lady Knights kontra Mapua sa alas-2 ng hapon.

Bago rito ay tatangkaing katayin ng Lady Pirates ang mga Lady Stags sa alas-12 ng tanghali.

Nangibabw ang Lyceum laban sa Lady Cardinals nitong Martes, 25-20, 16-25, 21-25, 25-22, 15-5 sa pamumuno ni Johna Dolorito na may 15 atake tungo sa 16 puntos.

Panigurado namang babawi ang San Sebastian matapos talunin ng defending champion College of Saint Benilde Lady Blazers.

Nasayang ang kinamada ni last season Rookie of the Year Katherine Santos na bumitaw ng 17 puntos, na makakatulong sina Kristine Dionisio, Christine Marasigan at Kamille Tan, habang muling bibida para sa Lady Cardinals sina Roxie Dela Cruz, Chenie Batac, Alyanna Ong at Princess Babiera. (Gerard Arce)