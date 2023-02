Couple sa Bulacan naimpluwensyahan ng Kdrama, naging business owner

Sinong mag-aakala na dahil sa panonood ng Kdrama ay dito magmumula ang kanilang kita? ‘Yan ang kwento ng couple na sina Marvin Avelino at Ella Mae Calino mula San Jose Del Monte, Bulacan.

Nagsimula ang kanilang food business na tinatawag na ‘The Happy Bees Main’ noong August 2020.

Bukod sa pagkahilig sa pagchibog ng samgyupsal ay mahilig din sila sa panonood ng mga Korean drama, kung saan dito nila nakuha ang ideya ng itinayo nilang business.

Kwento ni Ella sa Abante News, “Ako talaga yung mahilig sa Kdrama halos lahat napanood ko na from Descendants of the Sun, Goblin, Princess Hours, Endless Love, Crash Landing on you. Bale, pinaka nakuha namin yung idea na mag luto ng iba pang Korean food sa Running Man Korea.

“May mga challenges ksi dun regarding sa food. Nasaktuhan na may napanuod siyang episode na may food sabi niya parang masarap daw.”

May dalawa na silang store na matatagpuan sa Muzon at Sapang Palay na parehong nasa Bulacan. Ilan sa mga Korean food na kanilang ino-offer ay tteokbokki, fishcake, corn dog, bungeoppang, bulgogi at bibimbap.

Samantala, isa sa mga pagsubok na kanilang kinaharap ay ang mismong pagpapalakas ng kanilang business. Aniya, “Siguro pinaka challenge talaga is yung paano mo mapapalakas yung business. Need mo mag effort tlaga sa pag picture, edit and post ng product mo.

“You also need to think of gimmicks para ma entice mo yung mga tao to support your business. Start small para hindi din masakit pag ‘di pumatok. Sipagan lang nila sa pag-post and pag-aalok. Take advantage of social media platform napaka-big help for small business owners like us,” payo pa ni Ella.

Sa ngayon, nilo-look forward nila na in God’s will ay matuloy na next year ang pagbubukas ng kanilang franchising ng naturang korean food business. (Moises Caleon)