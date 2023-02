Bulakenya patok sa panindang flower puto

Not your tipikal na puto dahil ito ay may aesthetic na disenyo! ‘Yan ang ginawang paandar ng isang Bulakenya na nagbebenta ng flower puto online.

Siya si Michelle Jane Balingit, 28-anyos, ang owner ng “Ronnielle’s” tubong- Brgy. Tabang Plaridel, Bulacan

Noong nakaraang taon lang umano niya ito sinimulang ibenta bilang extra income. Pagbabahagi ni Michelle sa Abante News, “Actually, 2022 ko lang sya sinimulang ibenta. Besides, Wala pa pong masyadong nagbebenta ng Puto Flower.”

Ilan sa mga disenyo ng kanyang puto ay Sunflower, Lotus at Sakura (Cherry Blossom) na kering-keri niya i-prepare sa loob lamang ng 20 minuto.

Ang presyo nito ay naglalaro depende sa piraso at bilao mula P100 hanggang P500.

Marami na rin umanong nakatikim ng kanyang produkto na talaga namang binalik-balikan. Aniya, “Bukod po sa sinasabi nila na maganda sya, Lahat din po ng nakakatikim ay nasasarapan kaya binabalik balikan nila. Lahat nagrerepeat Order.”

Sa ngayon, available pa lang ito online at proud niyang ibinahagi na mayroon na siyang tatlong resellers mula sa mga karatig bayan niya.

Nagbigay din ng piece of advice si Michelle para sa mga nagbabalak ding magtayo ng negosyo gaya niya, ani, “Ang maipapayo ko lang is dapat matiyaga kayo at dapat madiskarte. Laging mag-isip at magdagdag ng bago.”

Talaga namang sobrang eye-pleasing ng mga flower puto na ito yung tipong makita mo pa lang ay busog ka na!

Ikaw, bet mo rin bang makatikim nito? (Moises Caleon)