Bela, Norman kasal na lang ang kulang

Hindi sinabi ng actress/director na si Bela Padilla kung ilang taon na siyang in a relationship sa kanyang Instagram post. Binati kasi ni Bela ang Swiss/Italian boyfriend na si Norman Bay noong February 22.

Pero kung babalikan ang timeline ni Bela, masasabing dalawang taon na ang relasyon niya at ng boyfriend. Kung matatandaan din, it was last year when Bela decided to flew to Europe. At do’n, nagkasama sila ng boyfriend.

Sabi ni Bela sa kanyang post na masasabing matatag pa rin talaga ang relasyon nilang dalawa sa kabila ng distance sa pagitan nila bilang nandito na muli si Bela sa bansa.

“Happy anniversary, cutie! You’re the kindest person I’ve ever met and you always make me choose kindness too. Thank you for being exactly who you are.”

Nag-reply si Norman sa post na ito ni Bela na, “Thank you love. You are too kind.”

May ilang netizens naman ang nag-comment at nagsabi kay Bela na pakasalan na raw niya ang boyfriend, huh!

Rocco napagkamalang si Jhong Hilario

Nakakaaliw ang palitan ng comment nina Rocco Nacino at Jhong Hilario sa Twitter. May nag-post kasi ng screenshot ni Rocco bilang si Elias sa magtatapos na ngayong primetime series ng GMA-7, ang “Maria Clara at Ibarra.”

Sa caption ng netizen na nag-post nito, nakalagay na, “Hindi mo kami maloloko Jhong Hilario. Ibalik mo si Elias.”

Kahit si Rocco na naka-tag sa naturang post, natawa nang husto at nag-agree na oo nga, iisipin mo talagang si Jhong at hindi siya ang nasa larawan.

Biglang naging magkahawig pala silang dalawa nang mag-Elias character na siya.

Ni-retweet ito ni Rocco at sinabing, “Hahahaha oo nga noh!!”

Nag-react din kasi si Jhong at natatawa rin sa napakalaking pagkakahawig nila.

Sabi ni Jhong kay Rocco, “Hahaaha salamat bro @nacinorocco. Pinagwapo moko!”

Humirit pa si Rocco sa comment na ito ni Jhong na, “Bwahahaha brother pinapa-back flip ako sabi ko ang nag-iisang Jhong lang ang makakagawa nun!”

In fairness, dahil sa palitan ng tweet na ito nina Rocco at Jhong, ang daming na-good vibes na mga netizens. Ilan sa mga comments, “Ito ang maganda. ‘Yung interaction sa artists ng dalawang networks.”

“Nice to see Kapuso and Kapamilya stars this way. GV lang.”

Walang galawan, tulugan

Angelica kapuri-puri ang pagka-ina

Wagas ang pagka-nanay ni Angelica Panganiban.

Talagang mararamdaman ng kahit sino kung gaano ine-enjoy ni Angelica ang bago niyang role ngayon as mommy sa kanyang si Baby Bean na five months old na.

Bigla raw ayaw nitong matulog sa kanyang crib at napagka-clingy na gustong katabi niya sa pagtulog. At para hindi raw magising ang anak, tiniis ni Angelica na walang galawan kaya ang ending, ngalay na ngalay raw siya.

Sey niya, “May batang sobrang clingy ayaw magpaiwan sa crib niya. As a kabadong mom, na hindi sanay mag co-sleep, ngalay na ngalay po tayo ngayon, opo. Walang galawan ang ina, at outside the kulambo naman ang ama. Hay…. Magandang umaga sa lahat! Lalo na sa mga ina na more ang body pain.”

Halos natawa at naaliw naman kay Angelica ang mga netizens. Ang mga mommy rin na sina Liz Uy ay nag-laugh react at si Iya Villania naman ay naka-relate at napa, “Hahaha! Apir!”