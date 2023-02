BBM binati emperor ng Japan sa kanyang kaarawan

Binati ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Japanese Emperor Naruhito sa kanyang kaarawan at hangad ang mas masaganang biyaya para rito.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), ang pagbati ay ginawa ng pangulo sa National Day of Japan nitong Miyerkoles na nataon sa selebrasyon ng kaarawan ng emperor.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng pangulo na ang partnership ng Pilipinas sa Japan ay malalim at mas matatag tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng dalawang bansa.

“The breadth and depth of our engagement with Japan is a partnership for peace and progress, not only for Japan but certainly for the Philippines. Our strategic partnership is indeed stronger than ever,” anang pangulo. (Aileen Taliping)