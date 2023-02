Ballout Celebrity Games didribol

MAGKAKAROON ng Ballout Celebrity Games sa darating na Linggo, Pebrero 26, sa Marikina Sports Complex.

Lalaro ang mga player ng Ballout teams at executives ng Cocolife laban sa Cocogen Insurance Celebrity.

Ito ay hahawakan ng inyong lingkod, na naging Best Coach at kampeon sa Ballout 25-Under at sa NCR Division noong unang conference.

Kasama kong hahawak si coach Vis Valencia ng UMAK sa Ballout Celebrity Games.

Ang mga bumubuo ng Cocolife Ballout team ay sina Best Player of the Conference Ballout Open division James Martinez ng AMA University, Ballout 25-Under Best Player Earl Ceniza ng AMA, Justine Sanchez ng UMAK, Rocky Antonares ng NAVY, Ryan Cotelo ng M7, Omar Larupay ng One4Bf at mga executive ng Cocolife na si Sir Yebra, Dimaculangan, Devesa, Araque at Arbis.

Ang makakalaban naman na Cocogen Celebrity ay sina PBA Legends Bong Alvarez, Noli Locsin, Marlou Aquino, Jerry Codinera, Allan Caidic, mga aktor na sina Gene Padilla, Berwin Meily, Mike ‘Pekto’ Nacua, Bayani Agbayani at Laboching, na pinamumunuan ni Ballout Founder Cris Bautista.

Nagpapasalamat din si coach Cris sa Kalos PH Sports Wear.

***

Magkakaroon ng tryout ang AMA Online PBA D-League squad tuwing MWF 12pm sa AMA University sa Project 8 sa Quezon City.

Ito ay pang-10 sunod na conference ng AMA sa PBA D-League na bilang school-based team ay walang patid kaya nagpapasalamat kami sa aming team owner na sina Amb. Amable R. Aguiluz V, Dr. Amable C. Aguiluz IX at VP Darwin Dominguez.