Asukal cartel tiba-tiba sa smuggling : DA Usec Panganiban namumurong kasuhan – Hontiveros

Kasong kriminal at administratibo ang naghihintay kay Department of Agriculture (DA) Undersecretary Domingo Panganiban matapos niyang aminin na nagkamali siya ng interpretasyon ng memo mula sa Office of the Executive Secretary patungkol sa importasyon ng asukal na binansagang “government sponsored smuggling.”

Una nang binanggit ni Panganiban na nagmadali siya sa kanyang pagdesis­yon nang utusan niya ang tatlong trading companies – ang All Asian Countertrade, Sucden Philippines Inc. at Edison Lee Marke­ting Corporation – na mag-angkat ng tone-toneladang asukal para sa Pilipinas.

Sa isang press briefing, sinabi niyang umaksyon siya sa memorandum order na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na tugunan ang mataas na inflation at magtatag ng buffer stock.

Maliban dito, memo lang na mula sa Office of the Executive Secretary ang kanilang pinagbata­yan para sa importasyon ng asukal at hindi sugar order ng Sugar Regulatory Administration (SRA).

“Sa pag-amin kahapon ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na sila ang namili at nag-utos sa tatlong kompanya na mag-import, sana ay handa silang humarap sa mga seryosong kasong kriminal at administratibo,” babala ni Senadora Risa Hontiveros.

Kung pagbabatayan ang charter ng SRA, hindi si Panganiban ang may kapangyarihan na mag-isyu ng permit sa importasyon ng asukal.

Iginiit din ni Hontiveros na dapat bumaba na sa P60 per kilo ang pres­yo ng asukal sa Pilipinas matapos bumuhos ang “government sponsored smuggling” ng asukal.

“Kung tutuusin at hindi dadaan sa cartel, puwedeng pababain ng 440,000 metric ton ng validly imported na asukal ang presyo ng asukal sa ating bansa pabalik sa P60 kada kilo. Malaking tulong iyan para sa mga magulang na naghahanda ng panghimagas, sa mga maliit na karinderya at tindahan, hanggang sa malaking restaurants at factories ng food products,” paliwanag ng senadora.

“Pero kung cartel lang pala ang makikinabang, malamang kickbackan, kontratahan, at katiwalian lang ang magiging resulta, at sa huli, hindi rin bababa presyo,” dugtong pa niya. (Dindo Matining)