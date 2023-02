8 baybayin sa bansa positibo sa red tide

Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na walong baybayin sa bansa ang nagpositibo sa lason ng red tide.

Ayon sa ahensya, kabilang dito baybayin ng Daius at Tagbilaran City sa Bohol, Masbate, Panay, President Roxas, Pilar sa Capiz, San Pedro sa Samar, Damanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur

Dahil dito, ipinagbabawal ang paghango at pagkain ng lahat ng uri ng shellfish o pagkaing-dagat mula sa nabing mga baybayin.

Kabilang dito ang tahong, talaba at kahit na alamang.

Ligtas namang kainin ang isda, hipon, pusit at alimasag basta huhugasan at lulutuing mabuti.

Partikular na dapat linisin ang hasang, bituka at ulo kung saan maaaring kumapit ang lason.

Samantala, sinabi ng BFAR na ligtas at malinis na sa lason ng red tide ang baybayin ng Cancabato Bay sa Tacloban City.