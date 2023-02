600 pakete ng yosi koleksyon ng lalaki sa Pampanga

Mahilig ka rin bang mangolekta ng mga bagay-bagay? Kung oo, for sure makaka-relate ka sa lalaking ito!

Siya si Mark Franco Ladrillo, 38-anyos mula Sto. Domingo Minalin, Pampanga na may humigit-kumulang 600 pakete ng sigarilyo mula sa iba’t ibang mga bansa.

Noong 2007 umano niya ito sinimulang gawin. Kwento niya sa Abante News, “Mahilig po kasi ako sa abstract at natuwa sa packaging ng bawat pakete. Taong 2007 nung nagtrabaho po ako sa hotel na puro Japanese ang guest. Then meron po nagbigay sa akin na isang pakete. Ito po ay Kent galing po sa Japan.”

Ilan sa mga bansa na nabilhan ni Mark ng mga ito ay Norway, France, Germany, Sweden, Italy at Spain. Habang kabilang naman sa mga brand name ng koleksyon niya ay gaya ng Dunhill, Pall Mall, Benson & Hedges, American Spirit, Westpoint, Rothmans at Marlboro kung saan ang karamihan dito ay limited edition pa!

Malaki-laki na rin umano ang nagastos niya rito. Aniya, “Nasa P600,000 na po siguru. Kasi yung sa Norway is tig-2,500 ang isang pakete.”

Sa ngayon, tuloy-tuloy lang ang pagkolekta ni Mark at looking-forward siya na in the future ay may mai-didisplay niya ito bilang art collection.

“Sa mga gustong magsimula ng kani-kanilang collection is ipagpatuloy niyo lang ang passion ninyo. Kasi nakakawala sila ng stress and nakakatuwang tignan. Pede rin maging investment sa darating na panahon,” payo pa niya.

Ikaw, anong uri ng koleksyon ang bet mo? (Moises Caleon)