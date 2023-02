Wesley So mahigpit kapit sa pangalawang puwesto

KIPKIP pa rin ni United States Grandmaster Wesley So ang No. 2 spot nang makipaghatian ng puntos kay Russian GM Andrey Esipenko sa fifth round ng Dusseldorf WR ChessMasters 2023 nitong Martes (Miyerkoles Maynila) sa Germany.

Nakapagtala na ang Cavite-born woodpusher ng tatlong puntos upang saluhan si GM Dommaraju Gukesh ng India sa nasabing katayuan.

Solo sa tuktok si GM Levon Aronian ng USA na may 3.5 points na kinalos si GM Anish Giri ng Netherlands.

Sunod na makakapigaan ng kukote ni So, 29, si Aronian sa sixth round kaya malaki ang tsansa ng dating Philippine chess star na makalapit sa top spot.

Nakataya sa 10-player, single round robin chessfest ang €130K (P7.6M) kung saan masisilo ng magkakampeon ang €40K (P2.3M).

May apat na round pa ang nalalabi at kailangan ni So na magpapanalo upang mapalakas ang tsansa sa korona. (Elech Dawa)