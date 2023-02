Super seksi kasi: Kathryn pantasya na rin ng mga manyakol

Kasikatan, yaman, ganda, maayos na relasyon, malaking bahay at pati abs, magandang katawan, ay nahakot na ni Kathryn Bernardo.

Napapa-‘sana all’ talaga ang mga netizen sa pinagsama-samang katangian at estado sa buhay ng tinaguriang Teen Queen na Box Office Queen na ngayon, dahil nga nahakot na nito ang lahat ng mga inaasam ng kapwa niya star.

Pati ba naman kasi kaseksihan at healthy at fit body ay nalambat na rin ni Kathryn.

Nasa malaking billboard nito sa EDSA ang pruweba ang pagiging loaded ni Kathryn, kung saan nakabalandra ang kanyang pamatay na pigura, lalo na ang nagmumura niyang abs.

Sa Instagram post ay makikita ang photo ni Kathryn, na gawa ng Bench, suod ang white crop top sando at buggy denim pant.

Nakalitaw ang tiyan niya na nagbalandra ng kanyang toned muscle tummy.

Kung dati ay nahihiya pa si Kathryn na ipangalandakan ang kanyang sex-appeal. Sa pagkakataong ito ipinagmamalaki na nya ang kanyang alindog.

Pagpapakilala pa niya sa bagong image, “Hiiii, it’s me! Catch my newest campaign for @benchtm along EDSA Guadalupe.”

Isa sa mga top trending ngayon si Kathryn sa twitter na may 9,468 tweets, habang sinusulat ito.

Dahil sa nag-iinit na kaseksihan ni Kathryn, hindi na nga solo ni Daniel Padilla ang kasintahan lalo at laman na ito ng pagnanasa, kamunduhan at pantasya ng mga manyakol.

Tila nabura na nga ang nene image ni Kathryn, dahil ngayon nga ay sentro na rin siya ng pantasya ng mga boylet, ha! (Rey Pumaloy)