Sofia, Allen naka-400M view na sa TikTok

Iba rin ang magic nina Sofia Pablo, Allen Ansay, ha!

Aba, mabenta rin talaga sila sa mga Gen Z, lalo na sa mga nagti-TikTok, oh!

Well, damang-dama nga talaga ang LUV ng mga Kapuso sa kanila, dahil humamig nga sila ng more than 400M view sa TikTok, para sa primetime series nilang “LUV IS: Caught In His Arms.”

Gabi-gabi ngang nagpapakilig sa mga manonood, netizen sina Sofia, Allen, kasama ang Sparkada boys na sina Michael Sager, Vince Maristela, Raheel Bhyria, Sean Lucas.

At siyempre sumasabay rin sa kanila sa pag-iyak ang mga netizen. Tulad nga ng moment na naging heartbroken si Florence (Sofia) kay Nero (Allen). Dahil nga doon ay titigil na si Florence bilang chef ng Ferell brothers!

So, goodbye na nga ba talaga? Paano na ang dreams ni Florence? Wala na rin ba talagang chance between her and Nero?

Ang “LUV IS: Caught In His Arms” ay napapanood mula Lunes hanggang Biyernes (8:50PM) sa GMA Telebabad, pati na sa GTV 11:30PM. (Rb Sermino)