Sexbomb napagkamalang mga labandera

Iba-iba ang naging reaksyon ng mga netizen sa paglabas ng grupong Sexbomb sa social media, na biglang nag-reunion nang walang paramdam.

Kumalat ang dance video ng Sexbomb sa social media, na inakala ng mga netizen na sanib-puwersa uli ang mga ito para sa pagbabalik telebisyon.

‘Yun pala, ginawang mascot ang grupo para sa subscription rate ng Netflix sa mas mababang halaga. Feeling ng marami nabudol sila ng ad na `yon.

“Juskoah! Akala naman namin ipalalabas na ang buong 26 seasons ng Daisy Siete. Bagsak presyo ng plans lang pala. Haha. Good news pa din.” Nalolokang reaksyon ni @ricci_richy sa kanyang tweet ng video.

“Sino ang makakapagsabing halos 20 years ago na ang Sexbomb? Nice move sa Netflix,” ang humahanga naman na komento ni @babaesisean.

Nagulat naman ang ilan sa concept at costumes ng grupo.

“Astig ng concept! Sexbomb is the best dancer of all times mapabago man or luma,” pumapalakpak na reaksyon ni @bookworm_02.

“Parang ad ng sabong panlaba hahaha.” Pangi-inis naman ni @heyJirko. (Rey Pumaloy)