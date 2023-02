Sayang ang pera ng bayan sa kanila

Kadalasan, kapag tinatanong ang mga kandidato kung bakit sila tumatakbo, ang hindi nawawala sa kanilang tugon, maging ano pa man ang kanilang posisyong hinahabol, ay gusto nilang makatulong. Magandang dahilan naman ito, hindi ba? Nguni’t kapag sinuri nating mabuti, sapat bang dahilan ito?

Nangangahulugan ba na kapag wala kang posisyon sa pamahalaan ay hindi ka na maaring makatulong? Sa mga ordinaryong pamamaraan, maaring makatulong ang bawa’t isa sa atin, kagaya ng pagbabayad ng tamang buwis, ang pagsunod sa batas trapiko, at ang paggalang sa kalikasan.

Sigurado naman ako na ang isasagot ng mga kumakandidato ay higit na makakatulong sila kapag sila ay nasa posisyon. Base sa mga naging kagawian ng mga nanalong kandidato, tila ang isang ibig sabihin ng pagtulong nila habang nasa posisyon ay ang pamumudmud ng relief goods kapag may sakuna. Hindi ba maari rin nilang gawin ito bilang ordinaryong mamamayan? Ang maaring naiba lang ay hindi na nila personal na pera ang ginagamit kaya mas marami marahil ang matutulungan. Masarap sa pakiramdam ang mamigay. Nguni’t mas masarap ang pakiramdam ng namimigay gamit ang pera ng iba—sa pagkakataong ito, ng taong bayan. Kung mamimigay lang naman pala ng hindi gagastos ng personal, hindi ba maski na sino pwedeng gawin ito? Bakit kailangan sila pa?

Bukod pa riyan, tila ang isa pang uri ng pagtulong na ginagawa ay ang paggamit ng kapangyarihan ng posisyon nila para makamit ang espesyal na uri ng serbisyo, desisyun, o pabor mula sa mga tanggapan ng pamahalaan at maging sa pribadong sektor. Ang kadalasang halimbawa nito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng trabaho o pagtatalaga sa isang posisyon. Ang pulitiko ang nagsisilbing backer o padrino. Maaring nakakatulong ang ganito para sa mga indibidwal na nanghihingi ng pabor, nguni’t sa kabuuan, para sa lipunan, ang ganitong kagawian ay nagpapalawig ng bulok na sistema at nagpapalakas ng kulturang palakasan at hindi paggamit ng merito.

Sa teorya o pagpapalagay, maaring tama na mas malaki ang maitutulong kapag nasa posisyon. Pero, makabuluhan lang ito kung wastong uri ng tulong ang maiaambag nila. Para mangyari ito, dapat naiintindihan ng mga kumakandidato ano ang dapat ginagawa ng posisyong hinahabol nila. Sumunod, kinakailangang may tiyak at angkop na kagalingan sila. Kung magaling sila sa pamamahala o pagpapatupad, ibahagi nila iyan sa pamamagitan ng pagiging pangulo, gobernador, mayor, kapitang ng barangay at iba pang posisyong kinakailangan ang ganitong uri ng galing. Kung gusto nilang maging Senador, Congressman o anumang uri ng pagiging mambabatas, siguraduhin rin nila na may sapat silang kaalaman sa dapat na gampanan.

Nakakalungkot na ang pagboto nating mga Pilipino ay naayon sa kasikatan at iba pang mga konsiderasyon na walang kinalaman sa magiging tungkulin at responsibilidad. Mas nakakalungkot na ang mga nahalal ay mayroong delusyon na ang kapangyarihan ay pag-aari nila at binigyan sila ng taong-bayan ng lisensya na gawin ang anumang gusto nila, kasama na ang pagsulong ng kanilang mga personal na gusto.

Sinabi ng nasirang komedyanteng si Dolphy na madaling tumakbo at marahil ay mananalo siya, nguni’t ang problema niya ay kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ay nanalo na. Para sa kanya, mas makakatulong siya sa kanyang personal na kapasidad. At para sa maraming politiko, mas makakatulong sila sa bayan kung hindi sila nasa posisyon. Sayang lang ang pera ng bayan sa kanila.