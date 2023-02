Richard Gere biglang naospital sa Mexico

Na-diagnose with pneumonia ang Hollywood actor na si Richard Gere habang nagbabakasyon ito sa Mexico.

Kasama ng 73-year old actor ang kanyang misis na si Alejandra Silva at ang kanilang mga anak noong biglang sumama ang pakiramdam niya. Agad na pumunta ng emergency room ang aktor at nagpa-confine ng ilang araw sa ospital.

Noong makarating sa ilang news agencies ang pagpapaospital ng aktor, marami ang nagtatanong kung ano na ang lagay nito, pero tahimik lang ang mga tauhan sa ospital tungkol sa kalagayan ng aktor.

Ilang araw pa ang lumipas ay biglang nagbigay ng update si Alejandra sa kalusugan ni Gere via Instagram:

“I woke up this morning and I saw the news and all your kind and worry messages, he is recovering. he is felling much better today! The worst has already pass! Thank you all for you sweet messages we really appreciate them! #thankyou.”

Pinost din ni Alejandra ang photo nila ni Gere kasama ang kanilang anak na lalake. Mukhang naka-recover na nang husto ang aktor sa dumapong sakit dito.

Bago nga raw silang nagbakasyon sa Mexico, tatlong linggo raw na may sakit ang pamilya ni Gere. Nagbakasyon sila para makalanghap sila ng sariwang hangin. Pero si Gere naman ang biglang nagkasakit sa kanilang bakasyon. (Ruel Mendoza)