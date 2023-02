Queenay Mercado ‘nabiktima’ ni Joshua Garcia

Biktima rin ni Joshua Garcia ang sikat, maganda na TikTok, social media influencer, na taga-Batangas, si Queenay Mercado.

Aba, hindi na nga lang mga ordinaryong kababaihan ang nabibiktima ni Joshua, ha, kundi pati mga sikat na rin, na tulad nga ni Queenay.

Sa presscon ng Jullien Skin, na pag-aari ni Ms. Jam Magcale, tinanong si Queenay kung sino-sino ba ang mga crush niya sa showbiz.

“Lalake po?” tanong muna ni Queenay.

Ay, may mga babae rin ba siyang bet?

“Aba, malay niyo, babae rin pala ang tipo ko! Hahahaha! Joke lang po!” sabi niya.

Pero heto nga, si Joshua Garcia rin pala ang pangarap niya, ha! Ang haba-haba na nga ng pila, heto at pipila rin pala siya, ha!

“Recently may ginawa ako, na hindi ko lang puwedeng sabihin pa.

“Pero si Joshua Garcia po talaga ang gusto ko. Joshua Garcia po talaga.

“Napakabait naman kasi niya sa personal. At napakahusay niyang umarte eh.

“At talagang hinahangaan ko siya! Napakahusay niya!” sabi ni Queenay.

Anyway, nakakaaliw kausap si Queenay, ha! Kahit nga ang owner ng Jullien Skin ay tuwang-tuwa sa kanya.

Sabi nga ni Ms. Jam, bagay na bagay na endorser nila si Queenay, na bukod sa maganda, mabait, malinis ang image, at masayahin pa.

“Palagi nga pong napapansin na very bubbly raw ako. Na masayahin nga raw po ako. At very humble raw talaga ako. ‘Yun ay pinapatunayan ko po, at hindi ako magbabago.

“Dahil ako nga po ay lumaki sa probinsiya. Alam na alam ko ang hirap ng buhay. Kumbaga, bakit ako magbabago? Kumbaga, dapat manatiling nakaapak ang mga paa ko sa lupa.

“Dapat wala akong tinatapakang tao, at hindi ko dapat tinataas ang sarili kong bangko. Kumbaga, mananatiling ako pa rin si Queenay, na kung ano ako noon, ganun pa rin ako ngayon,” sabi niya.

“Pero siyempre, madalas din purihin sa akin na maganda raw ang aking balat, kaya siguro ako bumagay sa Jullien Skin. At nakakatuwa, sinasabi rin nila na ang liit daw ng aking mukha.

“Sa TikTok kasi parang napakalaki raw ng aking mukha. Pero sa totoong buhay naman, sabi nga nila, parang hugis bigas daw ang aking mukha. Isang dangkal lang ang aking mukha!” natatawang sabi ni Queenay.

Anyway, super safe naman ang produktong ini-endorse ni Queenay, dahil sabi nga ni Miss Jam, si Queenay talaga ang bagay na bagay na mag-represent ng kanilang brand.

“She’s beautiful. She’s pretty. She’s really gorgeous. So, she really embodies our brand. She’s such a simple girl!” sabi ni Miss Jam.

Anyway, maganda nga si Queenay sa personal, at may mga anggulo nga siya na parang si Kim Chiu rin, ha! (Rb Sermino)