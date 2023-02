‘Poprotektahan kita sa mga epal’: Jessy may banta sa mga kalaban ni Luis

Sa unang pagkakataon, binasag ni Jessy Mendiola ang kanyang katahimikan sa hinaharap na kaso ng mister niyang si Luis Manzano tungkol sa diumano’y involvement niya sa FlexFuel Petroleum investment.

Sinabay ito ni Jessy sa kanyang social media greetings kay Luis sa kanilang ikalawang taong anibersaryo ng kasal.

Ayon kay Jessy, masyado raw mabait si Luis to the point na inaabuso na ito. At siya raw ang nagsisilbing pulis sa mga umeepal sa asawa.

“I will protect you and I promise that if you grow weak, I will be there to fight for your battles for you.” – 7 years together, 2 years married and still counting.

“Isabelle and I are so blessed to have you in our lives. I prayed for you every day, my love. God heard my prayer and gave me a good man. He knows how pure your heart is and I will always tell you this, your kindness is one of the reasons why I fell for you. You are kind to a fault that others take advantage of your good soul. Maybe that’s why God put me in your life, para maging pulis sa mga epal na umaaligid sa’yo.

“Just like what I promised you during our wedding 2 years ago, I will continue to be your bestfriend, lover, wife, confidant and protector until the end.

“Happy 2nd wedding anniversary, my love. Rosie and I will always be here for you, through thick and thin. I love you very much.”

May Instagram post din si Luis kunsaan, best decision daw na inimbitahan niya si Jessy noong 2016 birthday niya na naging daan kung bakit ito ngayon ang tinatawag niyang “strength” ng kanilang pamilya.

Sey niya, “One of the best decisions in my life was inviting you to my 2016 birthday (halatang napiliting ka lang at uwing uwi na), little did I know it was the start of a beautiful journey getting to know a friend, bestfriend, girlfriend, fiancée, wife and hot momma. Happy 2nd wedding anniversary and thank you for being the strength of this family. Peanut and I love you Mama!”

Gold naghubo, nagbayo sa harap ng press

Excerpt o patikim pa lang ang ipinakita ng limang actors ng stage play na “DickTalk” nang mag-perform ito sa Dengcar Theater ng Mowelfund with some media and show buyers, pero opening pa lang, pasabog na agad si Gold Aceron!

Aba, naghubad itong talaga habang nagja-jakol. Na inaming plaster lang daw talaga ang ipinangtakip sa kanyang dick.

So far, 10 days ang siguradong run nito sa RCBC Theater simula April 15 hanggang April 23 kaya ngayon pa lang, bumili na ng ticket para hindi ma-miss ang matapang na play na ito na ang pag-uusapan ay ang isang taboo sa karamihan na banggitin man lang na parte ng katawan ng lalaki.

Pero ang pasabog, mukhang hindi lang si Gold ang gagawa nito sa mismong play. Mukhang lahat naman sila ay game!

Sabi nga ni Jake Cuenca na alam naman ng lahat na game at all-out din basta tawag ng “arts,” kung magpu-full monty rin ba, “I have the freedom to do it if I want to, so tingnan natin. Tingnan natin kung ano ang maramdaman natin on that day.”

Sabi rin niya, “Siyempre, for me lang, the main reason that I went back to theater is for the acting. I want to showcase na iba ko sa teatro, iba ko sa pelikula at iba ko sa TV. That’s my main purpose for being here.”

Bukod kina Jake at Gold, pasabog din si Mikoy Morales na marami ang nagkagusto sa performance nito. Gayundin ang transman na si Nil Nodalo at ang veteran character actor na si Archie Adamos.

Ang DickTalk ay produced ng V-Roll Media Ventures ni Direk Eboy Vinarao at sa direksiyon ni Phil Noble.