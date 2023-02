‘Pinas, Australia mas pinaigting relasyon

Inaasahang mas magiging maigting ang alyansa ng Pilipinas at Australia matapos ang pakikipagkita ni Deputy Prime Minister and Minister of Defense Richard Marles ng Australia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang nitong Miyerkoles.

Nag-courtesy call si Marles sa Pangulo kung saan nagpalitan sila ng pananaw sa mga usaping may kina­laman sa depensa at iba pang isyung kinakaharap ng mundo.

Sinabi ng Pangulo na nakasalalay sa malakas na alyansa ang kinabukasan ng mga bansa sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga hakbang na pakikinaba­ngan ng lahat.

“I truly believe that the future lies in strong alliances and in a united front in promoting again the values that we consider important to our countries,” anang Pangulo.

Pinag-usapan din nina Pangulong Marcos Jr. at Marles ang mga usaping pangkaligtasan sa rehiyon kabilang na ang sitwasyon sa West Philippine Sea, partikular ang insidente ng laser-pointing ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. (Aileen Taliping)