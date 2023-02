PBBM binuwag tax credit center ng DOF

Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuwag sa One-Stop-Shop Inter-Agency Tax Cre­dit Duty Drawback Center (OSS Center) ng Department of Finance alinsunod sa ipinapatupad na rightsizing policy ng administrasyon.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), ililipat ang trabaho ng OSS sa Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC) batay sa Administrative Order No. 4 na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong February 20,2023.

Ang pagbuwag sa OSS ay batay sa rekomendasyon ni DOF Secretary Benjamin Diokno sa pangulo matapos matuklasang ilang opis­yal ng ahensya ang sangkot umano sa serye ng tax credit scams na umabot ng bilyong piso sa nakalipas na mga taon.

Bukod dito, sinabi ni Diokno na ang pagbuwag sa OSS at pag­lilipat sa mandato nito sa BIR at BOC ay makakatulong sa ginagawang rightsizing sa burukrasya at makakatipid sa operasyon at administrative na gastos.

Aniya, simula 2016 ay walang naproseso at inisyung tax credit certificates ang OSS Center, kaya hindi aniya praktikal na gastusan ito dahil hindi naman ginagawa ang mandato at trabaho. (Aileen Taliping)