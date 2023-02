OKBet binuksan flagship outlet para sa mga fan

MAY mapupuntahan na ang mga avid local sports fan para suportahan ang kanilang mga paboritong player at koponan.

Kasama ang mga opisyales ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL), inilunsad ang OKBetting station nitong Pebrero 15 sa Newport World Resorts sa Pasay City.

Dumalo sa opening ceremony ng flagship outlet ng Filipino sportsbook at e-games platform sina OKBet executive Kah Leong Kong at Wayne Thong, maging si MPBL Commissioner Kenneth Duremdes at executive Joe Ramos.

Ang OKBetting Stations ay mga gaming facility kung saan ang mga registered player ay maaring makita ang kanilang account balance, maglagay ng taya o pusta at i-withdraw ang kanilang mga napanalunan.

Maaari ring mag-sign up at magkaroon ng account ang mga beripikadong player sa naturang government-accredited locations na may assistance ng mga in-house representative.

Sa naturang launching, inihayag ng kumpanya na magbubukas pa ng maraming outlet sa iba’t ibang bahagi ng bansa na sisimula sa mga lungsod ng Metro Manila at Cebu, bukod sa pagkakaroon ng team sa MPBL – ang OKBet Makati Kings.

Ang nasabing nationwide expansion ay hindi lamang para sa mga player kundi para rin makatulong sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino at makatulong sa ekonomiya.

Bahagi ang launching ng flagship outlet sa kanilang Grand Launch na may temang “Together, We Rise” kung saan ang mga local artist, athlete, celebrity at ibang public figure ay dumalo para makibahagi sa mga milestone at adoboksiya ng naturang gaming firm. (Abante Sports)