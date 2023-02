Mika Reyes, MJ Philips babalikwas sa malamyang huling mga salang

STANDING

TEAM W L

Chery Tiggo 3 1

F2 Logistics 3 1

Creamline 3 1

Petro Gazz 2 1

PLDT 2 1

Choco Mucho 1 2

Cignal 1 3

Akari 1 3

Army 0 3

Mga laro ngayon (Filoil Ecoil Center, San Juan)

4 pm – Choco Mucho vs Army Black Mamba

6:30 pm – Petro Gazz vs PLDT

BABAWI mula sa matatamlay na sabak sina Mika Reyes ng PLDT at MJ Philips ng Petro Gazz sa rambol ng High Speed Hitters at Angeles sa 6th Premier Volleyball League All-Filipino Conference eliminations ngayon (Huwebes) sa Filoil Ecoil Center sa San Juan.

Nasa kambal na ragasa ang PLDT, kabilang ang pagwalis Martes ng gabi kontra Chery Tiggo na rito’y nakaanim na puntos lang ang isa sa key player na si Reyes sa likuran ng 14-12-12-10 markers nina Mary Anne Mendrez, Juvielyn Grace Prado, Dell Palomata at Michelle Kathereen Morente.

Ratsada rin ng dalawang sunod ang Petro Gazz, huling sinilaban ang Cignal noong Sabado kung saan bokya naman si Philips na isa rin sa labis na inaasahan sa kampo sa pagkawala ni Myla Pablo.

Paglalabanan ng dalawang team ang solo fourth spot na kapwa nila inuupuan sa parehong 2-1 win-loss slate sa alas-6:30 ng gabi sa paliga ng Sports Vision Management Group, Inc.

May live coverage sa One Sports, One Sports+, Cignal Play, SMART Live Stream at pvl.ph, magsasalpukan din sa alas-3:00 ng hapon ang pumapang-anim na Choco Mucho (1-2) at kahalobilo sa pampitong Army Black Mamba (1-3). (Gerard Arce)