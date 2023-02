Mga hoarder binalaan ni Romualdez

Binalaan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga “evil hoarder’ na itigil na ang kanilang ilegal na ginagawa na nagdudulot ng paghihirap sa mga Pilipino.

“I reiterate my warnin­g to these evil hoarders and unscrupulous businessmen. We are breathing down your necks. Tuldukan na ninyo na ang inyong mga gawain na nagpapahirap sa ating mga kababayan,” sabi ni Romualdez na ang tinutukoy ay ang ginagawa ng ilang negosyante na itago ang suplay upang lumikha ng artificial shortage para tumaas ang presyo nito.

Pinuri naman ni Romualdez ang pinaigtig na kampanya ng mga ahensya ng gobyerno laban sa smuggling at ang pagtugon ng mga ito sa kanyang panawagan na i-raid ang mga warehouse kung saan maaaring itinatago ang mga sibuyas at bawang.

“Kinausap natin ang ating law enforcement agencies para i-raid ang warehouses na hinihinalang nasa likod ng hoarding ng sibuyas at bawang. Ito ang nagpapahirap sa taong-bayan na dahilan ng inflation at pagtaas sa presyo ng mga bilihin,” ayon sa Speaker.

Sa bisa ng Letters of Authority (LOA) na ipinalabas ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Customs kasama ang ilan pang ahensya ang 24 na lokasyon sa Maynila at Malabon kung saan narekober ang P150 milyong halaga ng imported na sibuyas at bawang.

Sinabi ni Romualdez na nakakaapekto ang hoarding hindi lamang sa mga mamimili kundi maging sa mga lokal na magsasaka. (Billy Begas/Eralyn Prado)