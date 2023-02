Mga basher ni Ruffa biglang nabuhay, dumami

In fairness sa mga artista ng ‘Martyr or Murderer’, karamihan sa kanila ay hindi takot ma-bash dahil sa pagsali nila sa pelikula ni Direk Darryl Yap na tungkol sa pamilya Marcos.

Actually, sina Cesar Montano, Ruffa Gutierrez, Cristine Reyes, Diego Loyzaga, Ella Cruz, Elizabeth Oropesa, Beverly Salviejo, at iba pa ay noon pa naman nakaranas ng bashing dahil sa ‘Maid in Malacañang’.

Si Ruffa, naramdaman niya na bumalik na naman ang pamba-bash sa kanya nang nagsimula na ang ‘Martyr or Murderer’, pero deadma na lang ang actress-TV host dahil kahit ano pa ang sabihin ng mga basher, trabaho ang ginagawa niya at kahit anong role naman ay puwede niyang tanggapin dahil artista siya, huh!

Saka sabi nga ni Senator Imee Marcos, maging ang nanay niyang si Madame Imelda Romualdez-Marcos ay approved talaga sa pagpili ni Direk Darryl at ng Viva Films kay Ruffa para gumanap bilang iconic matriarch ng kanilang pamilya, ‘noh?!

And knows na knows ko na si Ruffa, hindi talaga siya mapagpatol sa mga basher, pero kung minsan, kung sobra na, aba, palaban din ang actress-TV host.

Naku, para ano pa’t naging anak siya ni Annabelle Rama, ‘noh?!

Hahaha!

Carren Eistrup swak sa Bulaga

Alam mo, Dondon (my dear editor), type ko ang bagong Dabarkad ng ‘Eat Bulaga’ na si Carren Eistrup.

Siyempre, siya ang big winner ng ‘Bida Next’ talent search competition ng longest running noontime show ng bansa.

Nakachikahan ko nga si Carren kamakailan at nasa ‘Anything Goes with Jun Lalin’ YouTube channel ‘yon ng Abante Teletabloid.

Anyway, taga-Cebu si Carren, pero ang tatay niya ay taga-Denmark (na sabi ng isang tinanong ko, huwag na raw banggitin ang name dahil may iba na itong pamilya).

Bale three years old si Carren nang last niyang makasama ang kanyang tatay, pero sa interbyu nga namin sa kanya ay tinanong namin siya kung totoong tumawag ito sa kanya after niyang manalo sa ‘Eat Bulaga’. Kuwento nga ng dalagingding (she’s only 14), tumawag nga raw ang tatay niya at binati siya.

Anyway, maganda ang feedback kay Carren bilang co-host ng ‘Eat Bulaga’.

Very thankful nga pala si Carren sa Merlion Entertainment na nagma-manage ng kanyang career.

Ang nasabing management company ang nagdala sa kanya sa Maynila mula sa Cebu at pinatira pa nga siya sa isang condominium unit para hindi sila mahirapan ng kanyang nanay habang nandirito sa Maynila.

Nice!